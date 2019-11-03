Старшенбаум обмолвилась о новом романе

Артистка редко говорит о личной жизни. Знаменитость старается не комментировать отношения с Александром Петровым, с которым недавно рассталась. Сплетни, которые периодически появляются о ней в Сети, она тоже игнорирует.
Между тем в рамках влога светской львицы Светланы Бондарчук Ирина Старшенбаум обмолвилась, что ее сердце вновь несвободно. "Да, сейчас я влюблена. Я всегда в любовной зависимости", – заявила артистка в эфире шоу "Света вокруг света".
Вдаваться в подробности романа Старшенбаум не стала, однако поведала, что только недавно научилась любить себя. "Это многих отталкивает, потому что я внутренне сильная и характер у меня непростой. Извожу мужиков", — сказала Ирина.
Артистка всегда нуждалась в сильном мужчине рядом, с которым она могла бы почувствовать себя слабой. Также, по словам звезды, ее избранник должен быть адекватным, творческим и из актерской среды.
Ирина Старшенбаум подчеркнула, что очень свободолюбива. Ей как воздух необходимы встречи с друзьями, поэтому всецело отдавать себя возлюбленному она не может. При этом она обещает второй половинке не лезть не в свое дело.
"Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы, передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что там делает мужчина", – отметила Ирина Старшенбаум.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Вы письку показывали свою?
Гнобят одноклассники
Застала дочь с собакой
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Харламов смотрел на секс Асмус