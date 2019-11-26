"Уничтожить готовы": Басков резко высказался о бессовестной вакханалии вокруг Ротару

Новость о том, что Герой Украины София Ротару собирается снова зарабатывать концертами в России, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В певицу полетели камни и проклятия: мол, пой в своей Незалежной. Многие артисты встали на защиту коллеги.

"Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии, – говорит Николай Басков. – Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова "толерантность" скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, по меньшей мере некрасиво!"

"Она поистине великая певица. Человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений, – продолжает Басков. - И что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с легендой в одно время. Очень надеюсь, что она, несмотря ни на что, приедет на "Песню года" и не только".

Певца поддержали коллеги. "Коля – молодец. София Михайловна Ротару – великая певица, и никакая грязь к ней не пристанет!" – пишет на своей странице в "Инстаграме" композитор Игорь Крутой. "Совершенно согласен с тобой!" – вторит ему Максим Галкин. "Браво! Солидарен!" – отмечает Сергей Лазарев.

Добавим, что семья Софии Ротару поддерживает так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться с ополченцами на востоке Незалежной. "Конечно, мы за Украину. Мы здесь живем, это наша Родина, и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше. Чем можем – помогаем. Через наш местный горисполком отдали свою машину "Нива" в АТО. Еще я 120 банок своего варенья отправила туда", – рассказала в одном из интервью сестра певицы Лидия Хлябич.

Она полагает, что Ротару поддерживает украинских военных финансами. "Помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала", – отметила Хлябич. В общем, звезда находит применение заработанным в России деньгам...