"Пусть страна знает правду": муж-изменщик требует миллионы за откровения о браке с Лолитой Милявской

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты Милявской, убежден, что молодой муж певицы Дмитрий Иванов пытается заработать на его подопечной. Якобы спортсмен готов рассказать подробности своего брака с эксцентричной артисткой за очень большие деньги.

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