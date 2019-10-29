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Шоу-бизнес

"Пусть страна знает правду": муж-изменщик требует миллионы за откровения о браке с Лолитой Милявской

Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты Милявской, убежден, что молодой муж певицы Дмитрий Иванов пытается заработать на его подопечной. Якобы спортсмен готов рассказать подробности своего брака с эксцентричной артисткой за очень большие деньги.
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Сегодня, 29 октября,  в мировом суде должно было состояться предварительное слушание по делу о разводе Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. После девяти лет брака молодой муж певицы подал иск, хотя они, как бездетная пара, могли развестись и через ЗАГС. Самое интересное, что сам Иванов на заседание не явился.

Адвокат Лолиты Сергей Жорин подозревает, что это сделано нарочно, чтобы придать бракоразводный процесс огласке. "Сейчас ему поступают предложения от различных ток-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом – видимо, для него это способ заработка", – высказал свое мнение представитель артистки.

Жорин подчеркнул, что якобы с Милявской никто не связывался и не предлагал развод. О нем артистка будто бы узнала через Интернет! "Лолита с радостью бы согласилась. В какой-то момент, мы сами, заподозрив неладное, стали мониторить сайты судов и увидели назначенное заседание", – рассказал адвокат.

Лолита Милявская подала встречный иск – она хочет, чтобы ее брак с Дмитрием Ивановым признали фиктивным. "У нас появились доказательства, что изначально Иванов не собирался строить семейную жизнь с артисткой. Это и снятие им денег с ее счетов, и многое другое – разглашать до суда мы не можем. Но если Дмитрий пойдет по телеканалам, мы вынуждены будем предать огласке, каким он был супругом – пусть страна знает правду", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".

Жорин отметил, что делить имущество, как это принято у супругов, в случае Милявской и Иванова не получится, так как пара составила брачный контракт. Впрочем. адвокат не исключает, что Дмитрий все же попробует это сделать. Тогда Милявская будет оспаривать. Юрист отметил, что певица переживает из-за развода, она подавлена и с трудом отрабатывает концерты.

Материал дополняется

Автор: 29 октября 2019, 12:25

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