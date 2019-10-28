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"Слово развод звучало": Вдова Марьянова рассказала о появлении нового избранника

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик
Вдова актера Дмитрия Марьянова теперь встречается с новым мужчиной. Женщина уверяет, что покойный муж наказывал ей не оставаться одной. 
прочитано 145 раз

После трагической смерти Дмитрия Марьянова его супруга Ксения Бик говорила, что впала в глубокую депрессию. Но теперь, спустя два года, у нее начался новый роман с неким Сергеем Соболевым. 

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Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Бик подчеркнула, что не собирается скрывать своего нового мужчину, несмотря на то, что сейчас начинается процесс по разделу наследства между родственниками Дмитрия, которые, мягко говоря, недолюбливают Ксению. 

Критиковали вдову Марьянова не только его родные, но и поклонники, винившие женщину в том, что она вовремя не приехала к мужу, хотя знала о его плохом самочувствии еще с утра в день смерти.

Ксения же признается, что теперь не обращает на травлю никакого внимания, поскольку словно переродилась: "Тот человек, который был до ухода Димы и тот, кого вы видите сейчас – это разные люди". 

По ее словам, они разговаривали с Марьяновым и про развод, когда она узнала о его увлечении молодой актрисой. "У нас слово развод звучало один раз той осенью", – признается вдова. Более того, они с Дмитрием обсуждали и такой сценарий, что его не станет гораздо раньше, и актер, со слов Ксении, говорил ей, что она не должна оставаться одна. 

"Когда придет время, и ты останешься одна, я тебя никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги", – цитирует Ксения мужа. 

28 октября 2019, 04:19

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