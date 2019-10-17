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"Просто изгадили": памятник Марьянову шокировал его близких

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Спустя два года со дня смерти Дмитрия Марьянова на его могиле появился памятник. Однако такой, что близкие актера пришли в ужас.
прочитано 1930 раз

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в машине скорой помощи. Официальной причиной смерти актера был назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Директора реабилитационного центра "Феникс", где артист боролся с алкозависимостью, обвинили в ненадлежащем оказании медицинских услуг и несоответствии работы аппаратуры требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть человека. Материалы уголовного дела были переданы в суд. 

По телевидению вышло много передач о Марьянове. Знавшие актера люди, в том числе экс-возлюбленные, рассказывали о нем подчас совсем не лестные вещи. Ксения Бик в этой вакханалии участия не принимала. Вдова лишь пару раз дала интервью, ответив на обвинения, посыпавшиеся на нее после смерти Дмитрия.

Спустя два года после ухода Марьянова на его могиле появился памятник. Да такой, что близкие и коллеги звезды пришли в ужас. На своей странице в соцсети "Инстаграм" Елена Ксенофонтова опубликовала видео, в котором выплеснула гнев и обиду.

"Циничный, осознанно пошлый памятник – не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. То есть крест есть. Но крест, заполненный радугой, – это омерзительно! Надо уважать путь другого человека!" – заявила актриса.

Елена указала на отсутствие отчества и на то, что памятник поставлен не так, как положено по христианской традиции. Она не понимает, почему в монументе нашел отражение именно первый фильм Марьянова "Выше Радуги", ведь на его счету много других хороших работ. "К своему возрасту Дмитрий сделал достаточно. Вы опошлили, изгадили все, что могли! В этом памятнике нет самого Димы!" – возмутилась его коллега.

Ксенофонтова отметила, что многие называют Марьянова алкоголиком и осуждают его поведение. "Оставьте в покое имя этого потрясающего, талантливого, чистейшего человека! Ну сколько можно?! Вы два года валяете его имя в грязи!" – едва сдерживая слезы, призвала артистка. В заключение она предложила поклонникам сходить в храм и поставить свечку за упокой души Дмитрия.

Прокомментировала установку памятника и Ксения Бик. Она дала понять, что монумент стал плодом воображения брата актера. Вдова рассказала, что несколько месяцев предлагала Михаилу обсудить эскиз, но тот под разными предлогами уходил от разговора. У самой Ксении не было документов на этот участок – речь идет о семейном захоронении.

"Скрины и фото проекта, переписок прошлого года с братом Михаилом. "Митутка"-так звали его любимую игрушку в детстве🙂 В июле и августе было море моих звонков и просьб встретиться и договориться о памятнике, ибо: а). Это СЕМЕЙНАЯ могила. б). Без документов на захоронение даже директор кладбища отказался мне помочь. Цитата: "Ты хочешь, чтобы твой памятник они тебе завтра к подъезду привезли?". в). Моя мама предлагала сотню вариантов сделать проект в Харькове, не сильно дорого, но ПОТЯСАЮЩЕ КРАСИВО! Из белого мрамора! Чтобы остались Димины улыбка и глаза (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила Бик.

"Прости меня, Дима. Не смогла. У меня все", – завершила свой пост в соцсети "Фейсбук" огорченная вдова Дмитрия Марьянова.

Автор: 17 октября 2019, 12:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Судами задолбала родных Марьянова эта страшная тётка бик.
Гость
Ответить
Жена без году неделя! Возьмите пример от родителей Хворостовского. Продали квартиру и сотворили великолепный памятник. А вы садитесь с родным сыном Марьянова, приписывая в долю чужую для него дочку . Мерзко и неприятно осуждать . Берите и делайте, а не твиты катайте
Гость
Ответить
Что значит у нее не было документов на этот участок? Она законная жена! Нужно было добиться соответствующего разрешения, не верю, что очень старалась.
Гость
Ответить
Суперумной вдове нужно было самой поставить памятник Дмитрию, ведь она была его законной женой, а не ждать, что это сделает кто-то другой. "Я хотела, я надеялась, я ждала..."-- это отговорки. С вопросом о наследстве почему-то медлить на стала, сразу ринулась в бой!
Гость
Ответить
Он был взрослым, красивым и солидным мужчиной. И почему вдруг ДИМА ?
Не уже ли не заслужил уважения родных и близких даже после смерти ?
ELLE
Ответить
Боже,но это-же совсем не памятник для Димы!!Дима очень любил жизнь!Как можно поставить на могиле просто Камень с надписью????Я в шоке!!!!Неужели его вдове не стыдно,хотя бы перед самой собой?????
1

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