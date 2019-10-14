Вдова Марьянова отказывается делить наследство с родными артиста

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. У него были три квартиры, дом в Подмосковье, автомобиль и мотоцикл. Наследниками первой очереди стали 90-летний отец артиста, вдова звезды Ксения Бик и сын от других отношений Даниил.
Адвокат, который представляет интересы родителя Дмитрия Марьянова, рассказал, что его подзащитный готов был отдать большую часть имущества невестке. Однако Ксения Бик мирно разрешить конфликт отказалась.
"Даниил не допущен ни в одну из квартир своего отца. Дедушка актера вообще живет на даче. Ксения пыталась добиться, чтобы наследницей стала ее дочь Анфиса, но суд не пошел у нее на поводу", – поведал адвокат.
Отметим, что Ксения Бик довольно туманно прокомментировала сложившуюся ситуацию. "Суды идут. Пока еще ничего не начиналось, потому что до последнего тянешь, тянешь. Пытаешься договориться миром", – сказала вдова знаменитости. Также она сообщила, что давно не видела родственников Дмитрия Марьянова.
По словам Бик, судебные тяжбы не лучшим образом сказались на ее здоровье. Ксения так и не смирилась со смертью любимого. "Клиника неврозов мне светит на горизонте. Очень все тяжело дается. Разбираемся, чтобы отложить судебные заседания", – сказала вдова Дмитрия Марьянова.
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