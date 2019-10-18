"Если б были трезвыми": Пригожин жестко припечатал Зеленского

Знаменитость отметила, что раньше первое лицо Украины работала вместе с коллегами по цеху из России. По мнению продюсера, наложение санкций бессмысленно. Пригожин призвал ликвидировать черный список артистов.
"Если бы они были трезвыми людьми, они бы отменили санкции против российских артистов. Зеленский – артист. Первое, что он должен был сделать, – отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что "слуга народа" и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле", – выразил негодование Пригожин.
Как сообщает РИА Новости, многие российские исполнители получили запрет на въезд на Украину из-за посещения полуострова Крым. Напомним, что споры за территорию все еще ведутся: одни считают, что эта земля принадлежит Незалежной, другие уверены, что полуостров должен остаться в составе России.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало черный список артистов, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. По данным ведомства на 14 июня 2019 года, в перечень включены 147 человек, в том числе Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.
Зеленский на одной из пресс-конференции признался журналистам, что, став президентом, практически перестал общаться с российскими коллегами. Причина такого решение неизвестна – то ли общая загруженность, то ли желание соответствовать русофобской политике, которую вел экс-президент страны Петр Порошенко.
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