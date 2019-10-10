Подруга Заворотнюк: Мы не идем к выздоровлению

Мария Контэ оказалась не только подругой Анастасии Заворотнюк, но и онкопсихологом. Она рассказала, как помогает больным раком пациентам.

На фоне распространившейся информации о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк пользуется бешеной популярностью ее недавнее интервью, данное Марии Контэ в передаче "Только личное". Мало кто знает, что Мария и Анастасия подруги, поэтому разговор получился душевным и откровенным. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила тесты, делилась детскими воспоминаниями, родительскими и любовными переживаниями.

Онкопсихолог Мария Контэ работает с тяжелобольными пациентами, у которых нет шансов на исцеление. О том, что происходит сейчас в жизни Заворотнюк, она говорить отказалась. "Это близкий мне человек, в интересах семьи я не даю комментарии", – заявила специалист, однако подробно рассказала о работе с онкобольными.

Мария подчеркнула, что таким пациентам обычный психолог не помощник. Панические атаки, от которых они страдают, – следствие сильнейшей интоксикации. "Печень выбрасывает в организм множество токсичных веществ, отравляя его. Иногда не так страшна химиотерапия, как ее последствия. Моя задача – объяснить человеку, что его обиды, страх или агрессия основываются на токсичности, и это надо переждать", – пояснила Контэ.

Дальше прорабатывается ситуация. "Я всегда говорю, что мы не идем к выздоровлению, а продолжаем жить. Нельзя сказать, что это скоро пройдет, надо помочь принять болезнь", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

По мнению Марии, все зависит от пациента. "С надеждой к онкопсихологу не нужно идти. Изменить свою жизнь можешь только ты сам. А если не можешь, все равно продолжаешь жить. Самое главное – "проснуться" и понять, что жизнь не начнется, когда вы выздоровеете. Она идет прямо сейчас, поэтому не пропускайте ни один день. Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми, осознанно есть, спать, говорить, думать. Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза", – заключила подруга Анастасии Заворотнюк.