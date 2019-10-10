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Подруга Заворотнюк: Мы не идем к выздоровлению

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Мария Контэ оказалась не только подругой Анастасии Заворотнюк, но и онкопсихологом. Она рассказала, как помогает больным раком пациентам.
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На фоне распространившейся информации о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк пользуется бешеной популярностью ее недавнее интервью, данное Марии Контэ в передаче "Только личное". Мало кто знает, что Мария и Анастасия подруги, поэтому разговор получился душевным и откровенным. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила тесты, делилась детскими воспоминаниями, родительскими и любовными переживаниями.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Онкопсихолог Мария Контэ работает с тяжелобольными пациентами, у которых нет шансов на исцеление. О том, что происходит сейчас в жизни Заворотнюк, она говорить отказалась. "Это близкий мне человек, в интересах семьи я не даю комментарии", – заявила специалист, однако подробно рассказала о работе с онкобольными.

Мария подчеркнула, что таким пациентам обычный психолог не помощник. Панические атаки, от которых они страдают, – следствие сильнейшей интоксикации. "Печень выбрасывает в организм множество токсичных веществ, отравляя его. Иногда не так страшна химиотерапия, как ее последствия. Моя задача – объяснить человеку, что его обиды, страх или агрессия основываются на токсичности, и это надо переждать", – пояснила Контэ.

Дальше прорабатывается ситуация. "Я всегда говорю, что мы не идем к выздоровлению, а продолжаем жить. Нельзя сказать, что это скоро пройдет, надо помочь принять болезнь", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

По мнению Марии, все зависит от пациента. "С надеждой к онкопсихологу не нужно идти. Изменить свою жизнь можешь только ты сам. А если не можешь, все равно продолжаешь жить. Самое главное – "проснуться" и понять, что жизнь не начнется, когда вы выздоровеете. Она идет прямо сейчас, поэтому не пропускайте ни один день. Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми, осознанно есть, спать, говорить, думать. Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза", – заключила подруга Анастасии Заворотнюк.

Автор: 10 октября 2019, 10:53
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Юдоль, запустение и мрак. Но мы выживем, правда, Настя!
Гость
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Г,, О,, В,, Н,, О ПОЛЕЗЛА СО ВСЕХ ЩЕЛЕЛЕЙ
КАКИЕ ЖЕ УРОДЫ
Гость
Ответить
Вот дура, блядь. Псевдоонкопсихолог!!! Если вы не идете к выздоровлению, значит вы идете к смерти? Вот не хотела вступать в этот ажиотаж вокруг Заворотнюк, но эта Контэ,<цензура>, вынудила!!! Когда закончатся эти пляски на костях???!!! Неужели нет управы на всю эту "журналистскую" желтизну???!!! ПУТИН, введи цензуру, верни советское, порядочное человеческое общество, где человек человеку друг, трварищ и брат!!! Нужно уничтожить эти человеческие джунгли, где выживает сильнейший, а слабого и больного пожирают гиены! Но даже звери, я говорю о благородных зверях, а не о падальщиках, не стали бы всем стадом добивать беззащитного, больного. Вспомните дельфинов, которые своего раненого, товарища мордами толкают в глубину, чтобы там как-то помочь ему. А что происходит с людьми???!!! Боже, услышь меня!!! Вот он где апокалипсис!!! Необратимое падение нравов, моральное разложение общества, полнейшая и страшная деградация этого самаго общества! Как говорится: "приплыли, дальше некуда!"
Скорбящий СтранникЪГость
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Ну, правильно вы наслушались Официальную медицину и плюнули на Заворотнюк.
А надо, как та лягушка в Кувшине биться из последних сил...

Столько нетрадиционных методов лечения, что глаза разбегаются.
Тут тебе и лечение рака порошком из корней одуваньчика, тут тебе методика доктора Симончини содой.
Тут тебе американский метод лечения на экстрактах конопли, опухоль мозга спадает за несколько суток. В Казахстане этот экстракт рассылают по всему миру за теньге.
И наконец, самый последний метод лечения катушками доктора Мишина
НО НЕТ, ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПРИКОПАТЬ ЗАВОРОТНЮК НАСТЕНЬКУ !!!!
ИРОДЫ !!!

Какие болезни помогает вылечить прибор Мишина
*Болезни крови. В частности Лимфолейкоз
*Болезни кожи. Конкретно - Витилиго
*Болезнь Боткина (Желтуха)
*Ангина
*Астма аллергического происхождения
*Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
*Простатит, Аденома простаты
*Перенесённый Ишемический Инсульт головного мозга
*Стенокардии и ИБС. Осложнение на сердце после гриппа
*Киста поджелудочной железы
*Рассеянный склероз и склеродермия
*Опухоль в легком (рак легкого) злокачественная с теннисный мяч
*Инфаркт миокарда сердца
*Сахарный диабет I и II
*Заболевания щитовидной железы, узлы
*Катаракта, макулодистрофия сетчатки глаза
*Тромбоз венозного синуса головного мозга
*Невралгия лицевого троичного нерва
*Заболевания почек, камни в почках, пиелонефрит
*Желчный, камни в желчном, холецистит
*Простуда и Грипп

*Онкологические заболевания
*Аллергии
*Синдром Паркинсона
*Варикозное расширение вен
*Рубцы, рубцовая ткань
*Восстановление после травм
*Рассеянный склероз
*Головные боли, Мигрень
*Эпилепсия
*Грыжа пищевода
*Невралгия лицевого троичного нерва
*Папиломамы
*Панические атаки
*Грыжи, Протрузии позвоночных дисков
*Псориаз
*Наркотические зависимости
*Никотиновая зависимость
*Ведутся исследования по лечению Гепатита и СПИДа
*Киста яичников
*Зубы, десны, пародонтоз
*Аритмия сердца
*Список постоянно растет вместе с отзывами людей

НЕМНОГО О ВИХРЕВОЙ МЕДИЦИНЕ

ОТКУДА БЕРУТСЯ БОЛЕЗНИ?
Последнее столетие люди стали масштабно использовать электрическую энергию. Произведено огромное множество устройств принцип работы которых основан на использовании электрического тока, таким образом нас повсюду окружают электрические приборы. Но природа
электрического тока до сих пор не изведана и многие ее стороны и воздействия на организм остаются загадкой. Люди настолько привыкли к такому окружению, что почти не задумываемся о простейшей биологической безопасности этих устройств и это большая проблема. Всем известно что за последние десятилетия произошло резкое увеличение всевозможных патологий внутренних органов человека, интенсивное развитие раковых и множества совершенно новых заболеваний, перед которыми традиционная медицина бессильна. Причиной всего этого является не столько загрязнение окружающей среды, сколько непонимание физических процессов во всех наших устройствах основанных на электромагнетизме. Наша биологическая жизнь сейчас помещена в среду,где происходят постоянные пульсации от всех наших устройств, которые непрерывно оказывают воздействие на молекулярные структуры. Основным воздействием электростатики является прямая механическая работа по увеличению частоты вращения (подкручивания)вихревых оболочек молекул и их групп.В результате происходит их избыточное энергонасыщение, приводящие к образованию более крупных кластеров, которые наш организм не способен расщепить самостоятельно. Многие закольцованные молекулярные структуры не поддаются медикаментозному лечению в связи с повышенной их плотностью. Однако такие образования в организме приводят к формированию опухолей из-за своей избыточной энергетики (гиперактивности), либо к блокировке каких-либо других функций организма.

ЧТО ЖЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Решение данной проблемы находится именно в области электростатики.Повышение энергетики процессов связано с уменьшением плотности среды между молекулярными кластерами, что и приводит к их устойчивости. Необходимо обеспечить приток среды внутрь кластера чтобы создать эффект размагничивания. Далее среда сама заполнит межмолекулярное пространство, что резко ослабит такие вихревые связи. Самый простой способ это сделать — создать зону пониженной плотности среды с помощью электростатического имплозивного резонанса. На физическом уровне это явление всасывания (падения) среды в зону пониженной плотности. Этот процесс можно создать с помощью простой межвитковой емкости. Именно для обеспечения этого процесса и создан прибор называемый Генератор синуса разработанный Александром Мишиным и произведенным по его заказу на Тольяттинском заводе "Юконд" эксклюзивным дилером на территории Северо-западного федерального округа является компания ООО "Контур-Зет"

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ПРИБОРОМ?
ЕСЛИ ВЫ О ЧЕМ ТО НЕ ЗНАЕТЕ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЭТОГО НЕТ!

В интернете существует огромное множество информации и реальных отзывов от людей, которые уже ощутили невероятное действие Катушки Мишина на себе и близких. Эти люди безмерно благодарны ее изобретателю
<цензура>

НОВИНКА 2019 ГОДА!
Уже 4-е поколение Генератора синуса ТГС-7А с автоматической подстройкой частоты поля, таймером, регулятором мощности и НОВОЙ функцией
"Вращение поля"

Катушка Мишина ТГС-7А
Полезное в дом
<цензура>=RzS2KK103ZM

41. Как работает имунная система. Катушка Мишина (вихревая медицина)
Вихревая медицина - катушки Мишина
<цензура>=O0Q2drZOijo

ВАЖНО!!!
Только приборы ООО МНПФ "ЮКОНД" произведены по заказу самого Александра Мишина и являются полным воплощением его изобретения. За приборы сторонних вне заводских (кустарных) производств наша компания ответственности не несет
Гость
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А к чему мы идём????
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