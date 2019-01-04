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Шоу-бизнес

Джоли калечит детей ради помощи подруге

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Споры вокруг методов Анджелины Джоли по воспитанию детей продолжаются. На этот раз речь идет о том, какую одежду для них выбирает звездная мать.
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Борьба за социальную справедливость в США успела превратиться в своего рода культ, проповедующий полный хаос в личной жизни людей, сетуют противники новых веяний. И часто, по их же словам, жертвами агрессивной пропаганды этого веяния становятся именно дети.

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Откровенное интервью Анджелины Джоли

 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Впрочем, среди богатых и знаменитых обитателей Нового Света находится немало сторонников такого подхода. Среди них, например, певица Селин Дион. Она даже запустила специальную "гендерно-нейтральную" линию одежды для детей.

В этих нарядах, выполненных по всем канонам современной американской социальной науки, были, в частности, замечены дети Анджелины Джоли. При этом, утверждают знакомые с ситуацией источники, актриса не просто поддерживает подругу, но и всем сердцем поддерживает ее начинание.

"Анджелина считает, что это поможет ее детям, особенно Шайло, которая, как известно, любит одеваться, как мальчик", – цитирует издание Radar Online инсайдера. Голливудская красотка, напомнил он, никогда не заставляла детей носить ту одежду, которую они не хотят.

Более того, актриса поощряет их борьбу за гендерное самоопределение и устоявшихся норм, которые сама считает принудительными и вредными. Отметим, именно тут кроется предмет для главной критики Анджелины Джоли как матери.

Скептики отмечают, что гендерные исследования, наука о социальной справедливости и другие модные в США веяния появились недавно и оценить их влияние на судьбу детей пока не представляется возможным. Дескать, такая свобод в раннем возрасте, когда по сути еще ничего не понимающего в жизни и не созревшего ни эмоционально, ни чисто физиологически ребенка принуждают разбираться в вопросах собственного пола и ориентации, просто калечит его психику.

Автор: Геннадий Куприянов4 января 2019, 15:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

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