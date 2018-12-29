Откровенное интервью Анджелины Джоли

Анджелина Джоли редко дает интервью, поэтому каждое выступление голливудской дивы ценится на вес золота. Актриса рассказала о том, каких принципов придерживается в воспитании детей.

Недавно Брэд Питт отметил юбилей. Одному из самых привлекательных мировых актеров исполнилось 55 лет. В Сети артиста поздравили его приемные сыновья Мэддокс и Пакс. Однако в интервью BBC Radio 4 Анджелина Джоли заявила, что у ее детей нет аккаунтов в интернете.

Тем не менее, она отметила, что с развитием современных технологий очень сложно контролировать подрастающее поколение и следить за всеми их действиями. "У подростков есть определенные реалии. А наше поколение не понимает половины того, что они делают со всеми этими технологиями, поэтому они могут довольно легко обойти нас", – заключила Джоли.

Анджелина призналась, что старается оберегать наследников от Сети. "Мои дети видели новости о себе, в которых правда была искажена, поэтому у них особое отношение к тому, кто говорит правду и какая она на самом деле", – объяснила актриса.

Джоли отметила, что ее наследники – 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние двойняшки Нокс и Вивьен – не отличаются покорностью, но ей это даже нравится. "Все мои дети по-хорошему непокорны. Это интересно и прекрасно. Я не хочу, чтобы они были совершенно послушными маленькими людьми, которые говорят только то, что уместно. Они должны найти себя", – убеждена Анджелина Джоли.

Актриса отметила, что не будет оригинальной, если скажет, что дети научили ее всему, с ними она сама выросла. "Каждый родитель говорит это, но так и есть на самом деле. Наши дети все равно умнее нас. И мне пришлось учиться у них", – призналась актриса.