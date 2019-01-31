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Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера

Михаил Ножкин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Ножкин стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист откровенно рассказал, почему так и не стал отцом.
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 Михаил Ножкин известен публике благодаря ролям в фильмах "Каждый вечер в одиннадцать", "Судьба резидента", "Хождение по мукам". Но мало кто знает, что он не только талантливый актер, но и выдающийся поэт, песни на его слова получили широкую популярность: "Последний бой"; "Последняя электричка"; "Бессмертный полк" и другие.

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Михаил Ивановича родился в 1937 году, его детство пришлось на трудное время. Отец будущей знаменитости ушел на фронт, и его семья жила в впроголодь. Воспоминания о ранних годах стали основой для многих его стихотворений.

Единственной любовью для Ножкина была Лариса Голубина. Супруга звезды советского кино была заведующей литературной частью Театра Эстрады, отвечала за музыкальное оформление похорон Иосифа Сталина.

Избранница была на 16 лет старше Михаил Ивановича. Разница в возрасте поначалу смущала женщину. "Мы с Ларисой расписались не сразу, я ее уговаривал, но она не хотела, говорила, что она старше, мне неудобно будет", - рассказал артист.

Супруги были счастливы в браке, но, к сожалению, родителями так и не стали. Голубина забеременела, но врачи запретили ей рожать.

"Сказали, что ей нельзя было рожать. Или она, или ребенок. Я не думал, у меня выбор не стоял. Она переживала, конечно. Мы дальше так и жили, хорошо жили. Лариса – мое спасение. После того случая она не могла иметь детей", – говорит Ножкин.

Михаил Иванович прожил с любимой Ларисой 45 лет. "В 2004 году ее не стало, практически умерла у меня на руках. Она долго болела. После ее смерти окунулся в работу, в дела", – призналась звезда советского кино.

Автор: Руслана Алексеева31 января 2019, 13:53

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