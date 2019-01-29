"15 лет это длится": Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
Бойко и Порошина больше десяти лет играли супругов в сериале "Всегда говори всегда", поэтому многие зрители, по мнению Ярослава, переносят их экранный роман в реальность. В жизни их воспринимают как пару.
Ярослав уверяет, что никогда его отношения с Марией не выходили за рамки рабочих. "Уже 15 лет это длится, мы уже привыкли. Ничего не было, куда уж", – заявил артист в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Напомним, что 11 января Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных госпиталей страны, на выписке присутствовали старшие дочери и мать актрисы.
Артистка до сих пор хранит молчание о личности отца ребенка, однако отмечает, что мужчина живет за пределами России. Многие уверены, что звезда родила от коллеги Ярослава Бойко. Известно, что артист женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте, разводиться с которой, судя по всему, не собирается. Также у него есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщает EG.ru.
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