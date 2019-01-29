"15 лет это длится": Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной

Вот уже несколько месяцев общественность гадает, кто именно стал отцом пятого ребенка актрисы Марии Порошиной. Ходят слухи, что звезда родила от коллеги по цеху Ярослава Бойко. Актер, в свою очередь, всячески открещивается от предполагаемого отцовства.

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