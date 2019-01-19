Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли очень переживает за старшего сына. Юноша не слушает советов родительницы и мечтает переехать в собственную квартиру.

Сын Анджелины Джоли 17-летний Мэддокс, которого артистка усыновила еще малышом, подыскивает себе отдельные апартаменты. Молодой человек считает, что ему будет полезно пожить отдельно, научится самостоятельности."Ему 17 лет, и как бы он не обожал свою маму, он хочет быть сам по себе”, – сообщил близкий к семье актрисы анонимный источник.

Естественно, Джоли категорически против затеи наследника. Звезда мечтает, чтобы ее сын завершил обучение в школе и поступил в колледж, однако юноша пока не планирует становиться студентом. Он хочет разобраться в себе.

Мэддокс на уговоры матери не реагирует. Он требует от нее разрешение на отдельное проживание. Анджелина отказывается подписывать документы, позволяющие несовершеннолетнему юноше постелиться отдельно.

Как сообщает инсайдер, сын знаменитости очень упрям и на многое готов, чтобы добиться желаемого, в конце концов, он "дожмет" родительницу и получит согласие. "Он всегда был избалован матерью и, вероятно, получит то, что хочет, даже несмотря на то, что эта ситуация морально убивает Джоли”, – заявил источник изданью RadarOnline.com.

Напомним, Мэддокса Анджелина усыновила в 2002 году в Камбодже, где проходили съемки очередной картины. Мальчика она увидела в приюте для сирот. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличную опеку над ребенком. Следующий супруг артистки Брэд Питт также усыновил Мэддокса и получил право на совместную опеку. Но в последнее время отношения отца и подростка не складываются.