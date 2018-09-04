Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой

Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма всерьез следит за фигурой. Она ежедневно тренируется у балетного станка.

Эмма в 56 лет выглядит намного моложе многих своих сверстниц, чем не устает восхищать фолловеров в Instagram. Недавно она опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена в облегающей спортивной форме во время тренировки.

Пользователи Сети отметили, что Малинина красотой и активностью может дать фору даже юным девушкам. "Миссис "Грация" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Вы грациозная! Не устаю восхищаться!!!", "А Эмма еще и балерина умница 💘💘💘", "Эмма вы просто Сама Грация!!!", "Красота страшная сила, а еще позитивная энергия, хорошего настроения", – писали в комментариях поклонники. Некоторые почитатели в шутку отметили, что супруга певца, которая много лет работает гинекологом, побила в грациозности и изяществе балерину Анастасию Волочкову.

Добавим, что Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно, именно поэтому их брак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их тесную связь.

Отметим, что Эмма – третья супруга Александра. Первой женой артиста была Инна Курочкина, которая подарила Малинину первенца Никиту. Вторая супруга артиста, певица Ольга Зарубина, родила дочь Киру. Однако певец сомневается в своем отцовстве. В браке с Эммой Малининой у артиста появились двойняшки: сын Фрол и дочь Устинья, в ноябре им исполнится 18 лет.