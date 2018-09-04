Елизавета Боярская ждет второго ребенка

В октябре актриса уходит в декретный отпуск. Звезда уже написала заявление в отделе кадров питерского Малого драматического театра.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на анонимный источник с места работы Боярской. Отмечается, что в сентябре звезда еще будет участвовать в спектаклях "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь", однако уже в октябре она перестанет выходить на сцену.

Добавим, что супруг Елизаветы Боярской артист Максим Матвеев также решил сделать небольшой перерыв в работе. На днях выяснилось, что Максим не будет играть в премьере Юрия Бутусова "Человек из рыбы", хотя репетировал, играл в предпремьерном показе. Отметим, что сегодня в своем микроблоге артист приглашал всех на спектакль "Табакерки" – "Волки и овцы", в котором все еще занят.

Напомним, что Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Спустя два года у пары появился сын Андрей.

Артистка родила первенца 8 апреля 2012 года. Малыш весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Супруг Лизы поехал в клинику вместе с ней и не отходил от жены до самого появления ребенка на свет. Как говорят медики, Матвеев вел себя бесстрашно, а когда взял новорожденного на руки, был просто счастлив.

Пара долгое время скрывала малыша от посторонних глаз. Но год назад пятилетнего Андрея вывел в Свет его дедушка Михаил Боярский. Артист появился на открытии кинофестиваля детских и семейных фильмов "Солнечный остров" вместе со своей женой.