Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде

Елизавета Боярская стала звездой церемонии закрытия ММКФ. Актриса выбрала для выхода в свет смелый образ: сильно декольтированное платье и сочную красную помаду. Однако ее почему-то испугались.

Московский международный кинофестиваль, который прошел в столице в 40-й раз, завершил работу. Президент смотра Никита Михалков традиционно приветствовал многочисленных гостей на красной дорожке, однако погода не радовала: дул сильный пронизывающий ветер, поэтому многие знаменитости прошлись по ковру с накинутыми на плечи пальто.

Впрочем, нашлись и те, кто смело вышел к многочисленным представителям СМИ и зрителям в открытых нарядах. К примеру, актриса Елизавета Боярская появилась на публике в лаконичном черном платье в пол, изюминкой которого стали суперглубокое декольте и обнаженная спина. Разрезы не оставили никакого простора для фантазии. Завершали образ распущенные волосы, зачесанные назад, и ярко-красная помада. Фото любезно предоставил сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 26 Апр 2018 в 8:47 PDT

В социальных сетях неоднозначно оценили внешний вид Елизаветы. Почему-то большинству смелый образ актрисы не пришелся по вкусу. "Боярская напугала", Да уж, Лиза совсем уж дьявольски красиво. Мне даже красный блеск в ее глазах привиделся))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "у Лизы тут на редкость все не сложилось. И платье не идет, и укладка с макияжем не особо удачные", "Боярской совершенно не идёт такое декольте, да и внешность с годами становится все грубее, да грубее", "Природа щедро одарила Лизу ртом, на этом подарки закончились", "Боярской категорически не идет ее фасон платья, учитывая особенности грудной клетки", – высказались пользователи Сети.

Впрочем, досталось и прочим звездам. "Пустая тусовка для своих, это не фестиваль. Особая отличительная черта – большое кол-во сомнительных лиц, вообще к кино не имеющих ни малейшего отношения. И да... наряды дам часто неуместны... попытка подражать западным церемониям смешна, т к наш климат резко отличается от погодных условий Ниццы или Лос-Анжелеса, поэтому платья с открытыми плечами и декольте и посиневшей от холода кожей – странное зрелище для холодного апреля Москвы", – высказался комментатор.

Не остался в стороне и актер Станислав Садальский. "В этом году московский кинофестиваль перенесли с лета на весну из-за грядущего чемпионата мира по футболу. Фильмы хорошие, а вот про сам фестиваль этого уже не скажешь. Он с каждым годом все больше превращается в местечковый смотр, теряет значимость. В СССР в голову ни кому бы не пришло перенести сроки даже ради Олимпиады Не знаю -как вам, мне безумно жаль по моему Россия -сама себя лишила праздника кино(((", – высказался актер на своей страничке в Instagram.