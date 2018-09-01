"Купи трусы": Панин возмутил очередным голым фото

Скандально известный актер Алексей Панин, кажется, не собирается прекращать эпатировать публику. Он вновь обрадовал подписчиков своей страницы в Instagram фотографией, на которой он предстал перед зрителями абсолютно голым.

Несмотря на то, что уже не каждый телезритель сможет припомнить роли актера Алексея Панина, он продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и обсуждаемых артистов в России. Разгадка кроется в его поведении, которое одни называют искренностью и непосредственностью, а другие – бесстыдством и эпатажем.

Как бы то ни было, отказываться от выбранной модели поведения актер, по всей видимости, не собирается. Красноречивым доказательством этому тезису служит очередная голая фотография Алексея Панина, опубликованная на его странице в Instagram.

На снимке актер сидит абсолютно голый на камне и показывает зрителям сложенное пальцами рук сердечко. Благодаря открытой позе, актер демонстрирует оператору не только символ любви, но и свое причинное место. Однако в отличие от того, кто стоял по ту сторону камеры, это увидеть пользователи Сети не могу – Алексей Панин благоразумно прикрыл "срам" в фоторедакторе.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 30 Авг 2018 в 3:46 PDT

Отметим, не всем подписчикам зрелище пришлось по нраву. Некоторые признались, что устали от откровенных снимков актера. "Открой сбор купи себе мозги и трусы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такую страшное тело стыдно показывать....фу....", "Я конечно все могу понять,но вопрос зачем? Зачем нам всем это публиковать так часто и настойчиво?", "Это псих.расстройство.Когда у человека абсолютное отсутствие стыда", – сокрушались комментаторы.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 26 Авг 2018 в 7:28 PDT

Впрочем, их голоса едва ли были заметны среди общего одобрительного гула подписчиков Алексея Панина. Те призвали актера не обращать внимания на критиков и продолжать жить так, как он хочет, не забывая радовать обитателей Сети новыми фотографиями и видео.