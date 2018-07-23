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Скандальный ведущий НТВ нашел работу на "России 1"

Леонид Закошанский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Закошанский заканчивает работу над последними выпусками программы "Тоже люди", которая посвящена жизни знаменитостей. Осенью он будет вести новый проект на "Россия 1". 
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Леонид Закошанский после десяти лет сотрудничества с каналом НТВ с осени будет вести программу на канале "Россия 1", сообщает РБК. В передаче под названием "Поехали!" он будет проводить интервью с известными персонами. Точную дату выхода первого выпуска нового шоу он не смог назвать, но отметил, что "работа над ней идет". В то же время ведущий не исключил того, что продолжит сотрудничество с НТВ.

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Как подчеркнули в пресс-службе канала, Леонид уже два года не числится в штате. Это произошло после закрытия шоу "Говорим и показываем". После закрытия ток-шоу "Говорим и показываем" Закошанский уже не числился в штате НТВ, заявили РБК в пресс-службе канала. Нынешнюю программу команда Закошанского производит для канала как независимая продакшен-компания.  "Я давно не принадлежу какому-либо каналу, сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ "Тоже люди", - рассказал ведущий.

Отметим, что ток-шоу "Говорим и показываем" было одним из самых рейтинговых проектов НТВ. Но руководство канала решило снять ее в соответствии с новой стратегией, которая предусматривает снижение уровня агрессии и провокаций в прямых эфирах. 

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23 июля 2018, 21:09
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