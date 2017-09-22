Закошанский показал лицо сына

Популярный телеведущий Леонид Закошанский выложил в свой микроблог трогательный ролик, в котором запечатлел прогулку с новорожденным сыном. Шоумен впервые показал лицо наследника.

Леонид официально представил малыша общественности. "Знакомьтесь! Лев Леонидович собственной персоной. Без всяких интриг", - прокомментировал видео телеведущий. На записи счастливый отец заботливо укачивает ребенка. Малыш находится в рюкзаке-кенгуру и сладко засыпает на груди у знаменитого папы.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Сен 22 2017 в 6:41 PDT

"Короче, вот так это работает. Никогда не носил такой рюкзак, его укачивает, еще от меня тепло, тогда он засыпает. Лев Леонидович, дайте интервью, пожалуйста? Только по предварительной записи", – говорит Закошанский на кадрах.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Сен 14 2017 в 1:10 PDT

Растроганные подписчики Леонида в Instagram пожелали малышу и его родителям крепкого здоровья. "Поздравляем! здоровья, счастья и ночей спокойных", "Солнышко маленькое", "Самый драгоценный человек", "Просто очаровашка!", – прокомментировали ролик пользователи соцсети.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Фев 19 2017 в 11:55 PST

Напомним, в начале текущего года экс-ведущий программы "Говорим и показываем" Леонид Закошанский сочетался узами брака. Шоумену в разное время приписывали романы с певицей Алексой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой, ведущей Лерой Кудрявцевой и другими известными леди. Но матерью его сына в итоге стала Жанна Лебедева, которая после росписи взяла фамилию супруга.