"Развод – испытание, какое не пожелаешь и врагу": актер Лифанов о разрыве с женой

Игорь Лифанов дал откровенное интервью. Он объяснил, почему подал на развод спустя более десяти лет брака, и рассказал, как живет с новой женой.

Игорь Лифанов познакомился с Еленой Косенко в ночном клубе в Севастополе. Актер был на съемках. По словам артиста, едва увидев Елену, он потерял голову. Через день он ей позвонил, она собрала вещи и отправилась за ним. Елена объяснила, что влюбилась без памяти. "Первые полгода жила с ощущением непрерывно порхающих в животе бабочек. Именно такого мужчину я и представляла себе в детстве", – призналась она. Кстати, женщина младше Игоря на 16 лет.

Лишь через неделю она узнала, что ее любимый мужчина женат и у него есть дочь. Как объяснила Елена, на момент знакомства она ничего не знала об Игоре. Интересно, что Лифанов развелся далеко не сразу. "Поймите, я не тянул время. Просто не хотел добивать человека словом "развод". Оглянулся, а уже столько лет прошло! Развод – испытание, которого не пожелаешь и врагу. Самое страшное – слышать вопрос "За что?" и не находить на него ответа. Этот груз я до сих пор несу в себе", – цитирует Игоря Лифанова "Теленеделя".

Пара воспитывает дочь Алису. Девочке шесть лет. Отметим, что с наследницей Лифанова от первого брака Анастасией у Елены сложились хорошие отношения. Она даже присутствовала на их свадьбе. В этом году старшая дочь Лифанова окончила театральную академию.

Игорь абсолютно счастлив с молодой женой. По его словам, в Елене ему нравится ее способность удивляться и восхищаться. "Я всегда представлял женщину с большими шелковыми крыльями, которыми она закроет и обогреет мужика. Персонального ангела-телохранителя", – объяснил актер.