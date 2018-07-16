"Время никого не щадит": изможденная Сати Казанова ошарашила народ

Певица Сати Казанова показалась поклонникам нездорово худой. Новая фотосессия звезды вызвала много кривотолков в Сети.

Сати похвалилась в Instagram новыми снимками. Супруг запечатлел ее на фоне водопада. На лице артистки нет макияжа, а волосы забраны в небрежный пучок.

Исполнительница пояснила, что ее возлюбленный, хоть и профессиональный фотограф, неспециалист в создании идеальных и гламурных кадров. Стефано Тиоццо – мастер пейзажных снимков. "Есть уже семейный анекдот: стоит жена на фоне водопада и с надеждой смотрит на мужа-фотографа... Он с восхищением смотрит в ее сторону и восклицает: "Какая красота! Отойди, любимая, дай мне снять этот красивый водопад!" 😂🤦🏻‍♀️ 📷", – посмеялась артистка в комментариях под публикацией.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 15 Июл 2018 в 6:44 PDT

Сати отметила, что восхищена тем, как Тиоццо любит природу и умеет заметить и запечатлеть ее привлекательность. "Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота природы вечна 🙏💖 Я восхищаюсь мужчиной, способным отличить вечное от временного", – рассказала звезда в Сети.

Однако поклонники не разделили восхищения Казановой. Пользователи отметили, что на фотографиях без ретуши заметно, как сильно похудела Сати. По мнению фолловеров, артистка выглядит болезненно уставшей. "Время никого не щадит", "Честный отзыв: сильно похудела. Люблю тебя 😊", "Скоро стадия анорексии, когда-то была симпатичной, но сейчас больной вид, это не зависть!", "Такая страшненькая стала, действительно выглядит на все 50 лет, как ни жаль", "Восточные женщины стареют рано. В 15 лет была конфетка на "Фабрике звезд". Сейчас очень страшная", "Такая страшная получилась, худая и изможденная, старая женщина, страшная", "Сати, очень за вас рада! Вы большие молодцы! Но худеть уже точно дальше некуда! Что-то срочно надо предпринимать", – писали взволнованные интернет-пользователи.