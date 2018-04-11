С концерта Дубцовой срочно эвакуировали зрителей

Выступление известной российской певицы Ирины Дубцовой в Находке пришлось экстренно прервать из-за сработавшей пожарной сигнализации, а всех зрителей – эвакуировать. Причиной срабатывания системы безопасности мог стать специфический дым.

Артистка исполняла на сцене четвертую песню, как вдруг в зале раздались звуки пожарной сирены, которые перепугали всех присутствовавших. Сотрудники муниципального центра культуры, где проходил концерт, оперативно вывели людей из здания.

После тщательной проверки концертного зала охрана объявила, что никакой угрозы для жизни посетителей мероприятия нет, пишет РИА ФАН. Все зрители вернулись на свои места, чем безмерно порадовали певицу, которая отреагировала на это событие и упомянула о нем в своем аккаунте в Instagram.

"Находка, вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались. Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками", – написала исполнительница на своей странице в соцсети.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 10 Апр 2018 в 4:59 PDT

Впрочем, некоторые слушатели Дубцовой выразили предположение, что инцидент – не что иное, как пиар-акция накануне концерта артистки во Владивостоке. "На пульт не поступала информация о пожаре в концертном зале Находки, хотя администрация учреждения обязана это сделать по регламенту, если срабатывает пожарная тревога. Правда, сегодня утром нам позвонили из концертного зала и сообщили, что только что провели в здании пожарные учения", – сообщил пресс-секретарь МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.