Дубцова показала фото со знойным брюнетом
Ирина Дубцова регулярно делится с многочисленными поклонниками селфи и фотографиями повзрослевшего сына. Нередко популярная певица выкладывает снимки, на которых позирует с коллегами по отечественному шоу-бизнесу. Однако свежие кадры, опубликованные Ириной на ее официальной страничке в социальной сети Instagram, всерьез взволновали фанатов.
На фото Дубцова запечатлена с неким мускулистым брюнетом. "💚 #мыстализависимы", – коротко подписала один снимок Ирина. Второй кадр со спутником певица также сопроводила сердечком. Более подробно распространяться о мужчине Дубцова не стала.
Многочисленные подписчики были заинтригованы. Фанаты предположили, что Ирина рассекретила нового возлюбленного и порадовались за нее. "Из серии "у меня есть парень, все видели", "Красивое фото!", "Ирина – сильная, независимая, харизматичная личность! Ей нужен мужчина гораздо сильнее ее. Все, с кем не сложилось, скорее всего, были слабее по духу и силе воли. Не нужно возвращаться к пройденным этапам жизни, только вперед – навстречу большому женскому счастью!!!" – высказались фанаты.
Другие поклонники стали гадать, с кем именно снялась Ирина. В качестве кандидатов оказались популярный рэп-исполнитель Тимати (то обстоятельство, что у спутника певицы не видно татуировок на теле, в отличие от рэпера, никого не смутило), хореограф Мигель и даже футболист Эсеола Адеринсола.
В СМИ муссировались слухи о том, что Ирина Дубцова встречается с бывшим футболистом, а ныне телеведущим Евгением Савиным. Артистка предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни.
В недавнем интервью Дубцова сказала: "Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь. Мне не 90 лет, успею еще! Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом – вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг".
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