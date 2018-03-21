Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"

Алеся Кафельникова дала откровенное интервью Дмитрию Борисову. Модель призналась, что хотела быть идеальной для отца, однако он все равно был недоволен.

Очередной звездной гостьей передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" стала экс-супруга прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Мария Тишкова. Они прожили в браке три года. Мария подарила Евгению дочь Алесю. Развод был тяжелым, не обошлось без скандала. Экс-влюбленные делили имущество и ребенка. В итоге Кафельников отвоевал право жить с дочерью.

Он воспитывал Алесю в строгости, контролировал ее, оберегал и опекал. По словам Тишковой, иногда это переходило границы, но так Евгений выражал свою любовь. В эфире появилась и сама наследница теннисиста. Она призналась, что отец всю жизнь пытается сделать из нее идеал, но она хочет, чтобы ее любили такой, какая она есть.

"Мне хотелось показать себя настолько противоположной, настолько плохой, чтобы увидеть, что отец любит меня любую и плохую – тоже. Когда я старалась быть идеальной, он говорил, что я недостаточно идеальна. Мечтаю, чтобы он сказал, что гордится мной, чтобы это было искренне", – объяснила Кафельникова.

Дошло до того, что девушка подсела на наркотики. Впервые она попробовала запрещенные вещества, когда в 15 лет одна жила в Лондоне, куда отправилась учиться. Собственно, именно от одиночества Алеся и стала употреблять. А еще у Кафельниковой развились булимия и анорексия. Все потому, что девушка хотела быть идеально худой, ведь она пыталась стать моделью.

"Мне хотелось быть похожей на девочек-моделей. Думала, что мне тоже нужно похудеть. Это было желание быть не собой, а кем-то. Я хотела быть худой, красивой. За всем этим я потеряла себя. У меня была булимия. Я даже боялась есть, думала, что не достаточно худая. У меня стали выпадать волосы, появилась пигментация на теле, ломались ногти. А мне казалось, что я недостаточно худая", – рассказала Алеся. Дошло до того, что при росте 176 сантиметров она весила всего 41 килограмм.

Мало того, Кафельникова пыталась свести счеты с жизнью. Она предприняла четыре попытки покончить с собой. Последняя из них случилась в тот момент, когда Алеся уже проходила курс реабилитации. "Меня сняли с антидепрессантов. Мне было плохо, я плакала, рыдала. Поговорила с психологом, но стало еще хуже. В моменты, когда я наношу себе вред, я себя не контролирую. Это было за два дня до моего дня рождения. После этого меня снова посадили на антидепрессанты, я до сих пор их пью", – призналась модель.

Сейчас у Алеси много планов. Она получает образование в сфере биржевой торговли и по совету родителей стала посещать курсы Школы Останкино. Также девушка работает над новым музыкальным проектом. А еще у Кафельниковой есть желание помогать людям, оказавшимся, как и она, в сложной ситуации.

"Не у всех есть возможность побывать на реабилитации. Мне хочется помогать подросткам, которые проходят через внутреннюю боль, пустоту, душевные раны", – объяснила девушка.

