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У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой

Евгений Кафельников. Фото: GLOBAL LOOK press/x99
В Сети появились кадры, на которых Евгений Кафельников запечатлен с некой блондинкой. Согласно некоторой информации, у прославленного теннисиста роман со стюардессой, которую пользователи назвали двойником Анны Курниковой.
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Сообщение о том, что у 44-летнего Евгения Кафельникова роман с привлекательной бортпроводницей, появилось в Telegram-канале Super. Этот же источник опубликовал фотографии избранницы прославленного теннисиста. Сообщается, что даму сердца спортсмена зовут Алеся.

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Отношения их более чем серьезные. Стюардесса, которую за глаза уже назвали двойником Анны Курниковой, переехала к Кафельникову на Остоженку и даже подружилась с его дочерью, которая, кстати, является ее тезкой. Говорят, наследница теннисиста сплетничала, будто избранница отца по утрам готовит ей каши.

Многочисленные подписчики высказали свое мнение относительно новой возлюбленной Евгения Кафельникова. "Обычная, хорошая девушка, зато может реально любовь, а не деньги (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мне нравится) похожа на украинскую гарну дивчину, кровь с молоком, коса до пояса, натюрель полный)) в общем смотрятся, как минимум, не банально; не то что большинство алегархов с болонками клонированными под ручку🙄 деревенская, пышущая здоровьем бабца☝🏽💪🏽💪🏽 еще и тезка дочки любименькой)))", "отлично милая девушка. Молодым счастья крепкого", "Марфушенька-душенька какая 😇) вот зато пример того ,что совершенно обычная бабенка может хорошего мужика отхватить, не только мумифицированные модельки ))", "Какая разница красивая или нет, знаменитый мужик и при деньгах выбрал ее, а не тупую модель, которая ноги за деньги готова раздвинуть. Может эта его любит, жрать готовит, со***т хорошо, да и умница еще к тому же))) По любви еще и родят кого-нибудь. Дело не во внешности, а как роднятся душами)", – высказались заинтересованные пользователи Сети.

Напомним, Евгений Кафельников был женат на модели Марии Тишковой, которая родила ему дочь Алесю. В браке с манекенщицей теннисист прожил три года.

Автор: Наталья Аряева20 марта 2018, 15:22
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