Алиса Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота"
"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
Инцидент с супругой Аршавина произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва – Алматы) во время подготовки воздушного судна ко взлету. Госпожа Аршавина предпринимала попытки нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала правомерные требования членов кабинного экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса деструктивной пассажирки. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.
Перевозчик также объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе "Аэрофлот Бонус" за деструктивное поведение.
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