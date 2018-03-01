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Шоу-бизнес

Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Деньги способны рассорить многих. Особенно когда речь идет о миллионах рублей. 
прочитано 3155 раз

Конфликт между певицей Лолитой Милявской и автором многих ее хитов, продюсером Еленой Кипер, разгорается с новой силой. Последняя намерена засудить артистку за публичные оскорбления и ущерб деловой репутации.

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Напомним, что Милявская передала управление над некоторыми своими песнями, в том числе "Ориентация – север" и "На "Титанике", в распоряжение Кипер, заключив с ней соглашение. Но оговоренной суммы авторских отчислений, а именно шести миллионов рублей, так и не получила.   

После этого Лолита написала в соцсетях: "Более наглого существа я в жизни не видела!" А когда адвокат Кипер потребовал удалить оскорбительное высказывание, зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги: "Боже мой! Как я могла так сказать об этой талантливой, гениальной женщине! Конечно, это не наглое существо. Это конченное. Ну а дальше разберется суд!"

Защитник продюсера Виктор Пастернак объяснил позицию клиентки: "Обладая правом, предоставленным Лолитой, компания Елены Кипер распорядилась ими (песнями. – Прим. ред.), предоставив в субдистрибуцию, сублицензирование своим партнерам. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то в интернете кого-то в чем-то обвиняет, но при этом не идет в суд, хотя грозится, мы можем сделать предположение, что это делается только ради пиара".

Весомые аргументы есть и у адвоката певицы Сергея Жорина. "По тем документам, которыми мы располагаем, Лолита большие суммы недополучала. По ряду произведений Лолита вообще не подписывала договоры, но права каким-то образом перешли к Елене Кипер и ряду других лиц. Сейчас мы с этим разбираемся", – цитирует юриста РЕН-ТВ. 

Автор: Иван Губкин1 марта 2018, 11:25
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