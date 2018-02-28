Лолита зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги

Певица обозвала бывшую товарку "конченной". Скандал случился грандиозный.

Многие хиты Лолиты Милявской были написаны или спродюсированы Еленой Кипер. "Ориентация – север", "Прощай, оружие", "Я свободна" – эти песни знает и любит вся страна. Казалось, певица и композитор – не разлей вода. Однако между ними пробежала кошка. Дело, конечно, в деньгах.

Артистка недавно передала управление над некоторыми своими песнями, в том числе "Ориентация – север" и "На "Титанике", в распоряжение Кипер, заключив с ней договор. Оговоренной суммы авторских отчислений, а именно шести миллионов рублей, Лолита так и не досчиталась.

"Дура я, что не прочла договор. Предупреждаю всех, и коллег тоже: ребята, читать все-таки надо. И посмотрите на идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть шесть миллионов рублей", – заявила певица. Она обвинила бывшего сопродюсера в мошенничестве и решила добиться правды.

Скандал случился грандиозный, и Лолита добавила масла в огонь, написав в соцсетях: "Более наглого существа я в жизни не видела!" А когда адвокат Кипер потребовал удалить оскорбительное высказывание, зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги: "Боже мой! Как я могла так сказать об этой талантливой, гениальной женщине! Конечно, это не наглое существо. Это конченное. Ну а дальше разберется суд!"