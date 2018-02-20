Лолита расплакалась из-за брошенного ребенка
На НТВ продолжается второй сезон популярного вокального проекта "Ты супер!". Юные вокалисты, оставшиеся без попечения родителей, делают свои первые шаги на большой сцене. А судят их Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Виктор Дробыш.
Среди участников этой передачи и 13-летняя Яна Лоленко из города Лиски Воронежской области. Яна занимается пением с десяти лет, интересуется джазом. Ее любимая группа – IOWA. Девочка много рисует и мечтает побывать в Японии во время цветения сакуры.
Поддержать юную вокалистку в "Ты супер!" пришла одна из самых неординарных артисток – Лолита Милявская. Она подарила девочке настоящее концертное платье, которое должно стать ее талисманом. Кроме того, певица сделала Яне еще один важный подарок – исполнила вместе с ней хит "На Титанике".
"Не знаю, как члены жюри проводят здесь так много времени – я послушала всего одну песню, и глаза уже на мокром месте. Желаю Яне найти свою песню – ту самую, которая сделает ее настоящей звездой. Уверена, что она обязательно найдется!" – расплакалась артистка.
Прославленную гимнастку осыпали комплиментами
Поющая ведущая дала откровенное интервью
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Керлингист отверг все обвинения