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Лолита расплакалась из-за брошенного ребенка

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица подарила девочке концертное платье. И спела с ней дуэтом. Увидеть все это можно будет 24 февраля в 20:00. Корреспондент Dni.Ru первым  оценил красивый жест.
прочитано 5176 раз

На НТВ продолжается второй сезон популярного вокального проекта "Ты супер!". Юные вокалисты, оставшиеся без попечения родителей, делают свои первые шаги на большой сцене. А судят их Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Виктор Дробыш. 

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Среди участников этой передачи и 13-летняя Яна Лоленко из города Лиски Воронежской области. Яна занимается пением с десяти лет, интересуется джазом. Ее любимая группа – IOWA. Девочка много рисует и мечтает побывать в Японии во время цветения сакуры.

Фото: Пресс-служба НТВ

Поддержать юную вокалистку в "Ты супер!" пришла одна из самых неординарных артисток – Лолита Милявская. Она подарила девочке настоящее концертное платье, которое должно стать ее талисманом. Кроме того, певица сделала Яне еще один важный подарок – исполнила вместе с ней хит "На Титанике".

Фото: Пресс-служба НТВ

"Не знаю, как члены жюри проводят здесь так много времени – я послушала всего одну песню, и глаза уже на мокром месте. Желаю Яне найти свою песню – ту самую, которая сделает ее настоящей звездой. Уверена, что она обязательно найдется!" – расплакалась артистка.

Фото: Пресс-служба НТВ

Автор: Феликс Грозданов20 февраля 2018, 15:48
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