Редкая болезнь довела Кафельникову до попытки суицида

У дочери прославленного теннисиста большие проблемы. И специалисты знают причину.

Алеся Кафельникова – дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова – типичная представительница российской золотой молодежи. В этом году ей исполнится только 20 лет. Но ее имя уже плотно ассоциируется со скандалами. СМИ писали, что девушка может употреблять запрещенные препараты. Возможно, под их действием во время учебы в престижном британском пансионе модель предприняла попытку суицида.

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"40% подростковых суицидов приходится на долю девушек, которые страдают от неразделенной любви. В возрасте Алеси многие склонны драматизировать даже мельчайшие проблемы. Плюс идет гормональная перестройка, а это тоже существенно влияет на настроение, – считает специалист по нейропрограммированию Катрин Форс. – А у Алеси были все предпосылки для суициадального поведения – натянутые отношения с родителями, трудности в общении со сверстниками, несчастная любовь… В таком состоянии неимоверно трудно заставить себя что-то делать, однако именно работа может спасти от разрушительных мыслей".

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) Янв 20, 2018 в 8:38 PST

"Судя по постам в социальных сетях, девушка испытывает животный страх, пытается бороться с ситуацией, но все еще чувствует себя брошенной. Чтобы выбраться из этой засасывающей воронки, ей нужно заняться любимым делом и достичь в нем каких-то заметных результатов. Каждый раз, когда в голову приходят мысли, что жизнь кончена, что выхода нет, что ее никто не любит, гнать их в три шеи. Да-да, нужно прямо говорить вслух: "Негативные мысли, я вас не хочу, вы портите мне жизнь, уходите прочь!" – продолжает Катрин. – В противном случае, депрессия вернется вновь и может спровоцировать новую попытку суицида".

Есть версия, что причина душевного расстройства Алеси и последовавшая за ним попытка самоубийства – в биполярном расстройстве. "Этим редким заболеванием, которое медики обнаружили у дочери знаменитого теннисиста, по статистике страдает 4% людей на Земле. Многие из них даже не подозревают о своей болезни", – цитирует Форс портал prozvezd.info.