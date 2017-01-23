Славу приняли за хулиганку из цыганского табора

Певица за неделю заметно изменилась. Отдых явно пошел ей на пользу.

Уже неделю продолжается отдых певицы Славы в столице тропической Мальдивской республики Мале. За это время Слава успела сделать четыре десятка снимков – в бассейне, на пляже, на яхте. Поскольку сейчас на Мальдивах даже в ночные часы температура не опускается ниже +28 градусов, то певица очень загорела. И похвасталась снимком перед подписчиками.

"Настя, вы как из цыганского табора", "Чучмек", "Шоколадка такая", "Хулиганка", – радуются поклонники опубликованному в Instagram кадру. Надо заметить, что Слава – одна из немногих на отечественной сцене певиц, которая не боится уйти от "глянцевых" стандартов, не стремится к вечному гламуру и безупречности. За это ее и любят поклонники, считая настоящей.

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava) Янв 22 2017 в 7:10 PST

На отдыхе певицу сопровождает пятилетняя дочь Антонина, рожденная Славой в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким. По слухам, именно ему певица обязана своими успехами. Исполнительница хита "Одиночество" не добилась бы славы, если бы не возлюбленный, который взялся за ее сольную карьеру и полностью профинансировал съемки клипа и покупку новых песен.

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava) Янв 18 2017 в 4:59 PST

Слава и Анатолий вместе уже 15 лет. Когда они встретились, Анастасии Сланевской было 28 лет, а ему – 56. Будущий возлюбленный Славы был уже женат и имел двух детей. Но уже в этом году, как говорят, они со Славой собираются оформить свои отношения официально. И эта свадьба явно станет светским событием года.