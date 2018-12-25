Сделано важное заявление о судьбе "Пусть говорят"

Самой популярной регулярной программой года стало ток-шоу "Пусть говорят". Проект лидировал в рейтинге на протяжении 12 недель, а 29 недель входил в тройку самых популярных программ. Примечательно, что это первый полный год, который программу ведет Дмитрий Борисов. Именно благодаря его харизме скандальное ток-шоу уверенно выиграло конкуренцию в линейке ежедневных ток-шоу остро социальной тематики. Программа переплюнула аналог на канале "Россия" – "Прямой эфир" со сбежавшим туда Андреем Малаховым!

Мордобои, скандалы, смакование интимных подробностей, разводы и внебрачные дети – все это телезрители очень любят. Поэтому герои "Пусть говорят" – Ольга Казаченко и Ирина Аманти, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин, Карина Мишулина и Тимур Еремеев, Иван Краско и Наталья Шевель – не сходили с экрана. Кстати, самым рейтинговым эпизодом "Пусть говорят" стал выпуск "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которую ищет Виталина", посвященный киевской пианистке.

Дмитрий Борисов пообещал, что в новом году "Пусть говорят" будет еще интереснее, скандальнее и острее. "Здорово, что зрители оценили перемены, случившиеся с программой за эти полтора года. А зрительский успех облегчает задачу и нашим героям, когда они решают, куда именно им идти и где наиболее интересно, объективно и полно расскажут их историю. И да, они идут именно к нам, на "Пусть говорят", на самую популярную программу", – сделал заявление ведущий в интервью "Дни.Ру".