Энергичный Борисов побил сдавшего позиции Малахова

Передача "Пусть говорят", которую ведет Дмитрий Борисов, оказалась популярнее программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Данные предоставила исследовательская компания Mediascope.

Специалисты сообщили, что шоу Андрея Малахова получило средний рейтинг 3,2%, когда программа Дмитрия Борисова – 4,5%. Передача "Пусть говорят" занимала лидирующую позицию в списке топ-100 программ всех каналов на протяжении 12 недель и более полугода входила в тройку самых популярных проектов среди телезрителей. Самым рейтинговым эпизодом "Пусть говорят" стал выпуск "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которую ищет Виталина", посвященный пианистке Цымбалюк-Романовской.

Любопытно, что в этом году на церемонии вручения премии ТЭФИ Андрей Малахов победил в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" и обошел своего коллегу. Судя по всему, телезрители не согласны с экспертами.

Напомним, Дмитрий Борисов работает на Первом канале с 2006 года. Сначала он вел выпуски утренних, дневных и вечерних новостей. С 2011-го Борисов работал в информационных программах "Время" и "Вечерние новости". Спустя четыре года Дмитрий стал генеральным продюсером АО "Первый канал. Всемирная сеть". В августе 2017 года он начал вести ток-шоу "Пусть говорят".