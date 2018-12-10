Понедельник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года.



Галкин оказался копией деда Пугачевой

Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.

Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".



Отец прилюдно вылил на беременную Меган Маркл ушат помоев

Томас Маркл прокомментировал слухи о конфликте между его дочерью и Кейт Миддлтон. Он заявил, что совсем не узнает новую Меган.

Недавно отец герцогини Сассекской высказался о трудном поведении своей дочери, а также о вражде двух королевских особ. Он не верит в то, что эти негативные сообщения могут быть правдой.

Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну

Одна из самых ярких и стильных певиц на российской сцене Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Певица призналась, что сейчас сложнее всего ей приходится с шестилетней дочкой Клавой. "Она держит в страшной тайне свое послание Деду Морозу, и мы пока не нашли письмо, чтобы выполнить все, что хочет ребенок. А вот в прошлом году она просила наряд Золушки и хрустальные туфельки. Слава богу, нам повезло и такой костюм мы нашли", – рассказала Орбакайте. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.

Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина

В Кремле 10 декабря состоится концерт памяти Владимира Шаинского. Он приурочен к двум датам: 12 декабря исполнится 93 года со дня рождения композитора, а 25-го – год со дня смерти. Правда, в этом вечере не примет участие Ольга Зарубина, хотя и была заявлена...

Сотрудники Первого канала, снимающего этот концерт, рассказали корреспонденту "Дни.ру" о скандале, который случился в связи с появлением в афише имени Ольги Зарубиной: "Позвонила Эмма Малинина. Кричала, что ее муж Александр Малинин не появится в Кремле, если в концерте будет участвовать Зарубина".



Известный певец посмеялся над провалившейся Собчак

Ксения Собчак исполнила романс. Известный оперный исполнитель, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов крайне низко оценил вокальные данные гламурной блондинки.

Телеведущий, шоумен Вадим Верник опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором Ксения Собчак исполняет романс "Не отрекаются любя" под аккомпанемент гитары. "Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты этой знаменитой песни. Браво, Ксюша", – похвалил Верник блондинку.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.