Известный певец посмеялся над провалившейся Собчак

Ксения Собчак исполнила романс. Известный оперный исполнитель, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов крайне низко оценил вокальные данные гламурной блондинки.

Телеведущий, шоумен Вадим Верник опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором Ксения Собчак исполняет романс "Не отрекаются любя" под аккомпанемент гитары. "Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты этой знаменитой песни. Браво, Ксюша", – похвалил Верник блондинку.

Правда, многие комментаторы сочли эту подпись издевательской. Многие слушатели пришли в ужас от исполнения нетленки Ксенией Собчак. "Жесть", "Кошмар", "Слуха – ноль", "Не умею, но очень люблю😊", "Отберите у Ксюши микрофон", "ну перебор. И он переодически во многом присущ Ксении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как это расслышать теперь?🙈", "блин она серьезно сама не осознает то что поет капец как очень плохо", "Она поет а стыдно мне", – ужаснулись подписчики.

Не остался в стороне и Юсиф Эйвазов, супруг оперной дивы Анны Нетребко. "Вот петь ей точно не надо 😂 😂😂😂 Не узнал любимую песню", – признался Эйвазов в комментариях. Верник ему предложил: "Может тебе с ней позаниматься?))" Супруг Нетребко отказался, сославшись на свою тонкую душевную организацию. "😂😂😂 Вадик , с моей нервной системой , наврядли 😂😂😂😂😂 да и ей оно точно не нужно 😂😂😂", – пояснил оперный певец.

Неизвестно, видела ли эти комментарии Ксения Собчак, и, если видела, то как отреагировала. Отметим, что это не первый песенный опыт блондинки. Периодически Ксения выступает на сцене, и часто эти исполнения носят юмористический характер. Телеведущая прекрасно понимает, что ей есть куда расти в вокале.