Отец прилюдно вылил на беременную Меган Маркл ушат помоев

Томас Маркл прокомментировал слухи о конфликте между его дочерью и Кейт Миддлтон. Он заявил, что совсем не узнает новую Меган.

Недавно отец герцогини Сассекской высказался о трудном поведении своей дочери, а также о вражде двух королевских особ. Он не верит в то, что эти негативные сообщения могут быть правдой. "Я не узнаю этого человека. Меган, которую я знаю, всегда была милой, доброй, щедрой. Она была требовательной, но никогда не была грубой. Я не хочу ничего сказать или сделать то, что причинит моей дочери боль, но беспокоюсь, что она может сделать себе больно сама", – поделился он.

В то же время Томас Маркл отметил, что он больше не состоит в близких отношениях с дочерью после ее свадьбы с принцем Гарри. "Меган выросла на съемочной площадке. Я учил ее уважать команду. Я не притворяюсь, когда говорю, что больше не знаю ее", – сообщил он. Мужчина добавил, что герцогиня "всегда нарушала правила". "Но ее поведение изменилось. Она никогда не относилась грубо ко мне. Я не могу поверить, что я мог сделать нечто плохое, что могло бы изменить ее отношение ко мне", – поведал он.

Томас должен был проводить дочь к алтарю во время свадьбы в мае 2018 года, но отказался, сославшись на плохое самочувствие. Вероятно, причиной этого мог стать скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогини организовывал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Фотографы запечатлели его в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где портной снимает с него мерки для пошива одежды.

Мужчина "выпал" из жизни своей дочери после скандала. "Я сделал много попыток, чтобы связаться с Меган по почте, но она и Гарри возвели стену молчания", – рассказал он. "Я был дураком. Я думал, что эти снимки изменят мой образ. Я устал видеть эти ужасные фото, где я покупаю пиво, которое даже не было предназначено для меня", – признался он. Он допускает, что совершил "глупую ошибку", но принес свои извинения. Томас считает, что его наказание оказалось слишком жестоким.

"Я сделал и сказал то, что не должен был. Но в тюрьмах сидят люди, которых подозревают в убийстве и совершении других ужасных вещей, и их дочери все равно навещают их", – утверждает он.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Маркл так и не смогла стать полноправным членом королевской семьи из-за скверного характера. Анонимный источник утверждает, что она регулярно засыпала слуг ранними звонками и сообщениями по почте. Личный ассистент Меган Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой Айдой Филд, уволилась спустя шесть месяцев после свадьбы. Женщина отказалась комментировать свой уход.

Один из помощников монаршей семьи рассказал, что Кейт откровенно поговорила с Меган и назвала ее грубой. "Герцогини говорили с глазу на глаз. Ситуация обострилась, когда Маркл сообщила Гарри, что ее отчитали. Принц принял ее сторону, а его брат, конечно же, вступился за Кейт, которая на тот момент была беременна третьим ребенком и не была готова к такому открытому столкновению", – сказал он.

Ранее отец Меган Маркл отверг все слухи о том, что он пропустил первую свадьбу своей дочери с продюсером Тревором Энгельсоном в 2011 году. Томас рассказал, что проводил ее до алтаря.

В недавнем интервью изданию The Daily Mail он показал совместную фотографию с дочерью, сделанную в тот день. "Этот снимок был сделан за несколько мгновений до начала церемонии. Я был горд и охвачен радостными чувствами, когда увидел мою дочь в белом платье. Она выглядела прекрасно. Нас сфотографировали, после чего я проводил ее до алтаря", – поведал Томас.

Он также рассказал о том, как Меган готовилась к свадьбе: "Распланировала все до мельчайшей детали. Она контролировала все. Меня заставили надеть белую рубашку, так как все мужчины на церемонии должны были носить белое". Томас добавил, что отец Тревора, раввин, вел службу.

"Но это не была традиционная еврейская церемония. Меган зачитала брачный обет, который написала сама", – сообщил Маркл.

Во время торжества отец невесты старался держаться подальше от фотографов, чтобы в центре внимания были только молодые гости. "Вы не увидите моих фотографий на свадьбе, потому что церемония проходила на пляже и всем было около 30, а мне на тот момент было 60", – поделился он.

Напомним, что первая свадьба Меган Маркл с продюсером Тревором Энгельсоном состоялась на пляже. Ее посетили около 100 гостей, включая ее коллег по сериалу "Форс-мажоры". Однако вскоре отношения влюбленных стали напряженными: Маркл уехала на съемки в Канаду, а Тревор продолжал жить в Лос-Анджелесе. Летом 2013 года они расстались. В качестве причины развода бывшие супруги указали непримиримые разногласия.