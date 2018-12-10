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Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну

Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Одна из самых ярких и стильных певиц на российской сцене Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".
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Уходящий год был насыщен для певицы творческими радостями. Кристина выпустила песню и клип "Пьяная вишня", рвущие сегодня все эфиры. Она вернулась после продолжительной паузы в театр – пару раз в месяц блистает на сцене "Современника" в постановке "Двое на качелях", куда не достать билетов. Словом, не стоит на месте и продолжает быть актуальной, модной, интересной.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Декабрь для артистов – самое горячее и самое хлебное время. Орбакайте – не исключение, но в череде корпоративов не забывает она и о близких. Артистка обожает делать им подарки. 

"Сложнее всего с шестилетней дочкой Клавой, – призналась певица "Дни.ру". – Она держит в страшной тайне свое послание Деду Морозу, и мы пока не нашли письмо, чтобы выполнить все, что хочет ребенок. А вот в прошлом году она просила наряд Золушки и хрустальные туфельки. Слава богу, нам повезло и такой костюм мы нашли".

Рассказала Кристина и о том, чем ее баловали в детстве родители – Алла Пугачева и Миколас Орбакас: "Раньше выбор и возможности были скромнее, но мне тоже чаще всего дарили одежду – платья Белоснежки, Мальвины или Снегурочки. Причем чаще всего шила их для меня бабушка. Эти наряды выручали на костюмированных утренниках в садике сильнее, чем вещи из "Детского мира".

Сегодня кажется, что у Кристины Орбакайте все есть. "Я ни в чем себе не отказываю, – улыбнулась артистка. – Даже сладости, хотя и не очень люблю, порой позволяю. Но самая большая радость для меня – обычный продолжительный сон".

Автор: Феликс Грозданов10 декабря 2018, 08:21
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