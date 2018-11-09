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Шоу-бизнес

"Не получишь!": королева жестко поставила на место капризную Меган Маркл

Елизавета II и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Британская королева Елизавета II лично принимала участие в споре о том, какую тиару должна надеть Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри. Об этом рассказал один из анонимных источников, близких к королевской семье. 
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Меган очень хотела надеть тиару с изумрудами, и принц Гарри сильно разозлился, когда им сказали, что она не сможет появиться в этом украшении на торжественной церемонии. "Это был настолько серьезный спор, что сама королева захотела лично поговорить с принцем", – сообщил анонимный источник. Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все, что она захочет". "Она получит только ту тиару, которую я выберу для нее сама", – добавила она.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Возможно, невеста не смогла надеть свое любимое украшение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что ее могли изготовить в России. Вместо нее Меган надела бриллиантовую диадему, которую для нее выбрала Елизавета II. Известно, что будущая супруга принца Гарри смогла увидеть все возможные варианты украшений на свадьбу, когда посетила Букингемский дворец, передает The Sun.


Анонимный источник также рассказал, что отношение Маркл к прислуге беспокоило многих членов королевской семьи. "Елизавета II также напомнила ей, что она должна следовать протоколу и всегда думать о том, как нужно вести разговор с прислугой. У Меган тяжелый характер. У нее очень высокие требования, потому что она работала на протяжении многих лет в Голливуде. Однако в королевской семье другой уровень общения. Кейт Миддлтон, например, всегда следит за тем, как она разговаривает и ведет себя со слугами", – сообщил он.

Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая этого года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Среди гостей были звезды мирового масштаба: Дэвид и Виктория Бекхэм, Джордж Клуни, Идрис Эльба, Серена Уильямс, Элтон Джон и многие другие. 

Автор: Полина Крылова9 ноября 2018, 13:16
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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