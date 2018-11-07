Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками

Валера Блюменкранц переживает из-за загулов бывшей супруги. Его беспокоит, что ребенок остается без внимания матери. Сказать об этом Тате лишний раз Валера не может – боится, что ему не позволят видеться с дочерью.

Звезды "Дома-2" Тата и Валера Блюменкранц неделю назад официально оформили развод. Теперь Валера, по его словам, боится лишний раз сказать слово – реакция Таты может быть самой неожиданной, а ссор с экс-супругой он старается избегать.

Тем не менее участник телепроекта набрался смелости, чтобы внести ясность в самый важный для него вопрос – ситуацию с их дочкой. "Когда начал говорить об этом Тате, мы поругались, и я опять уехал. Я объяснял: "Во-первых, ты кавказская девушка, во-вторых, ты мама, у тебя ребенок под рукой. Если ты не можешь, отдай мне – если хочешь гулять и тусить", – сказал Валера в интервью Dom2Life.ru.

Блюменкранца беспокоит, что ребенок часто остается без внимания матери. Ему это очень не нравится, о чем он и заявил Тате. "Она проводит время с мужчинами, а Бетти там с кем-то. Меня очень сильно это бесит", – переживает Валера.

Последний разговор бывших супругов на эту тему закончился громким скандалом. Тата не желает ничего слушать о том, какой матерью она должна быть и что может себе позволить. Блюменкранцу из-за ссоры даже пришлось прервать встречу с ребенком.

По словам Валеры, он будет только рад, если Тата найдет себе достойного мужчину, с которым создаст нормальную полноценную семью. Но пока что ему приходится держать свое мнение при себе, чтобы не лишиться свиданий с дочкой.