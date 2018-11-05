Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире

Племянник Меган Маркл раскрыл шокирующие и удивительные факты из жизни герцогини Сассекской. Сообщается, что грязное белье королевской семьи будет предъявлено рядовому зрителю уже на грядущей неделе в одном из реалити-шоу.

В программе приняла участие "группа аристократов", которая провела две недели в королевском особняке в Суррее. Ведущий шоу утверждает, что в выпуске продемонстрируют зрителям "другую сторону" Меган Маркл.

Младший брат герцогини Тайлер Дули якобы много рассказал о знаменитой родственнице, передает издание Express. "Общественность узнает много любопытного из того, что происходило летом в королевской семье. Они узнают кое-что о родственниках Маркл и будут шокированы, удивлены и, возможно, поменяют мнение о них", – заявил ведущий шоу.

Ранее стало известно, что Беременность Меган Маркл ощутимо добавила хлопот королевской семье. Герцогине Сассекский и ее мужу пришлось столкнуться в рядом ограничений.

Стоит отметить, что это не единственное изменение в привычках и быте молодой пары, передает StarHit. Так, Меган Маркл теперь предписано носить клатч, что позволяет избежать лишних рукопожатий, не показавшись при этом грубой или высокомерной.