Принц Гарри пошел на радикальные меры из-за беременности Маркл

Беременность Меган Маркл ощутимо добавила хлопот королевской семье. Герцогине Сассекский и ее мужу пришлось столкнуться в рядом ограничений.



Принц Гарри и Меган Маркл готовятся стать родителями. В преддверии важного события герцог Сассекский решил отказаться от алкоголя.

Стоит отметить, что это не единственное изменение в привычках и быте молодой пары, передает StarHit. Так, Меган Маркл теперь предписано носить клатч, что позволяет избежать лишних рукопожатий, не показавшись при этом грубой или высокомерной.

Кроме того, ей не рекомендуется обнимать людей из толпы, позировать для селфи и запрещено давать автографы, чтобы никто не имел возможности подделать ее подпись. Однако есть правила, которые Меган собирается нарушать и дальше. Это касается публичных проявлений нежности.

В настоящий момент поклонники, многочилсенные эксперты и просто интересующиеся жизнью знаменитостей активно обсуждают пол будущего ребенка, его имя, число детей и сроки беременности. В качестве аргументов приводятся самые разные, порой весьма неожиданные, факторы.

В частности, намек на то, что новая семья Меган Маркл слукавила, говоря о сроках беременности, углядели в кольце жены принца Гарри, которое она носит в последнее время, передает портал Woman.ru. На ювелирном украшении три камня разных цветов. Каждый из них, уверены фанаты, символизирует члена семьи – принца, герцогиню и их будущего ребенка.