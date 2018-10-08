Меган Маркл вышвырнула умоляющую о встрече сестру

Саманте Маркл так и не удалось встретиться с сестрой. Родственницу герцогини Сассекской выпроводили из Кенсингтонского дворца.

Скандалы вокруг герцогини Сассекской не утихают. В центре внимания прессы на сей раз оказалась сводная сестра Меган Маркл, 53-летняя Саманта. Она давно настаивала на встрече с родственницей, однако королевская семья оставляла ее просьбы без внимания.

Саманта Маркл все же явилась в Лондон. Ранее ее представители выслали во дворец письмо с запросом на встречу сестер. Они выдвинули ультиматум: Меган должна выслать родственнице официальное приглашение – в противном случае та все равно приедет.

Свою угрозу Саманта исполнила, однако проникнуть в Кенсингтонский дворец ей не удалось. Женщину вывели под руки из здания несколько офицеров. По словам очевидцев, Саманта громко кричала и сопротивлялась полиции.

Крики не помогли, и Саманта решила снять стресс с помощью шопинга. Она пошла в ближайший магазин и накупила кучу сувениров с символикой королевской семьи – в том числе маски принца Гарри и Меган Маркл, пишет Hello!

Dni.Ru писали о том, что Саманта Маркл настаивала на встрече герцогини Сассекской с отцом Томасом, поскольку тот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг". Сестра герцогини посетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезными. По ее словам, журналисты только и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией, но никак не помогают в устройстве встречи родственников.