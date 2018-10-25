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"Жлобство по-королевски": экономная Меган Маркл оконфузилась на глазах у сотен людей

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Модница Меган Маркл попала в неловкую ситуацию. Фанаты королевской семьи не смогли сдержать эмоций.
прочитано 2587 раз

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри посетили Королевство Тонга. Знаменитостей прямо у трапа самолета встречали сотни людей – огромная делегация, состоящая из высокопоставленных лиц государства, фотографов и зевак. Для британской четы расстелили красную ковровую дорожку и привели наряженных в национальные костюмы детей.

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Меган Маркл актриса

Герцогиня появилась перед публикой в шикарном красном платье от Self Portrait, которое дополнили клатч от Christian Dior и туфли Manolo Blahnik. Примечательно, что наряд сидел на Маркл идеально – как влитой, несмотря на подросший живот, он подчеркивал достоинства фигуры Меган.

Однако внимательные папарацци заметили ценник на подоле платья, который предательски виднелся при движении. Отметим, что надпись на бирке гласила, что возврат товара возможен только при ее сохранности. Снимки с Меган моментально распространились в Сети.

Многие поклонники Маркл тут же решили, что их любимица очень экономна, раз берет платье, которое, к слову, стоит 400 долларов, на прокат. А ведь для каждого выхода ей нужен новый наряд. Видимо, выкладывать постоянно кругленькую сумму за платье не по карману даже жене британского принца.

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Публикация от Sky News (@skynews)

"Ну как так то ?! 🙈🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стремно как-то, жлобство по-королевски🙈", "Ну может она его вернуть потом хотела", "А например, то что она просто забыла оторвать бирку ? В самолете переодивалась быстро и забыла! Прям сразу фу жлобиха😱😀", "Правильно!👌🏻надо сдавать все платья обратно,потом без живота все равно все платья будут валяться просто так,как у меня😅", "Молодец! Неразбазаривает деньги королевской семьи", "Ну, она по любому не каждую одежду покупает, арендует и все)))", "Экономит средства с налогов населения😅", "у меня бабушка как то на работу без юбки пришла 😂забыла одеть (благо зима была и она была в длинном пальто)😂", "Недавно видела женщину в поликлинике в платье , одетое "шиворот на выворот"😄она раскраснелась от стыда, когда ей об этом шепнула другая женщина 🤦‍♀️ думаю Меган могла просто забыть оторвать бирку, даже в королевской семье может случиться подобный конфуз 😄🤷‍♀️", – смеялись над снимками герцогини в Сети интернет-обыватели. 

Автор: Руслана Алексеева25 октября 2018, 18:45
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