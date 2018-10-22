Полностью раздевшаяся Алеся Кафельникова появилась в видео
Звезда музыкального проекта 37-летний Шарип Ухманов, теперь выступающий под сценическим именем Шариф, презентовал клип. В музыкальном ролике на песню "Время побеждать" снялась 19–летняя Алеся Кафельникова.
Она играет роль девушки, возлюбленный которой проводит время с другой. Однако героиня Кафельниковой послушно терпит измены суженого, встречает его с улыбкой и старается всячески угодить.
В конце музыкального видео становится ясно, что девушка – робот, который надоел владельцу. Шарифа раздражает человекоподобное устройство, и он, пытаясь выключить, ломает его.
Добавим, что клип вышел накануне 20-летия девушки. Несмотря на столь юный возраст, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова успела набедокурить и снискать у публики дурную славу.
Дело в том, что Алеся страдает от наркотической зависимости. Она частенько пропадает из виду, так как то и дело отправляется в клинику.
К примеру, в 2017 году модель прошла курс лечения от пагубного пристрастия. После реабилитации вернулась в модельный бизнес, но недавно Алесю Кафельникову снова заподозрили в употреблении наркотиков. Затем в Сеть попали ее интимные фото с рэпером Фараоном, который на тот момент был ее парнем.
Как писали Dni.Ru, СМИ сообщали, что после расставания с музыкантом дочь знаменитого теннисиста попала в реанимацию. Официальные представители модели опровергали эти сведения, но поклонники продолжали верить, что Алеся Кафельникова находится в крайне тяжелом состоянии.
А совсем недавно красавица заставила говорить о себе всю Россию, когда выложила в Сеть откровенную фотосессию. На кадрах юная модель предстала перед зрителями полностью голой.
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