Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой

Только имя Алеси Кафельниковой сошло с первых страниц скандальной хроники, как модель нашла повод для возвращения. В Сети появились "голые" фотографии красотки.

Снимки опубликовала сама Алеся. На модель во всей красе можно полюбоваться в Instagram.

"Falling into your ocean eyes", – поэтично подписала кадр Кафельникова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На черно-белом фото Алеся сидит на полу, обняв ноги. Томный взгляд девушки устремлен прямо в камеру. Рука слегка прикрывает грудь. Из одежды на 20-летней модели лишь грубые ботфорты.

Поклонники Кафельниковой от такого вида едва не захлебнулись слюной. "Богиня", "Какая красота", "Грудь особенно красиво получилась", "Супер малышка", "Лесь, это просто вау", "Какие круглые формы", "Волшебно", – написали в комментариях к снимку фанаты Алеси.

Отметим, что недавно девушка хвасталась, что нашла работу. Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа. Видимо, пикантная фотосессия еще одна попытка Алеси выйти из депрессии и заняться делом.