Скандальные подробности личной жизни звезд, невероятные откровения знаменитостей и сомнительные слухи о них регулярно становятся достоянием общественности. Новый день исключением не стал. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Родные делят шикарное наследство Карцева

Актер Роман Карцев ушел из жизни 2 октября в возрасте 79 лет. У артиста осталось роскошное наследство, которое теперь предстоит разделить его родным.

У актера – трое наследников: жена, дочь и сын. По закону вдова получит половину всего имущества, а остаток поделят между оставшимися родственниками. Однако кто-то может попытаться изменить этот порядок через суд.

"Лимфа скукоживается": народ поражен заявлением 56-летней Андреевой

Лицо программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева поделилась со своими подписчиками в Instagram секретом красоты и вечной молодости. Она уверена, что большую роль в этом деле играет музыка.

Поклонники были поражены не только внешним видом 56-летней ведущей, но и ее интересными мыслями.

Стало известно о шантаже и новой сопернице в отношениях Ани Лорак с мужем

Последние новости о личной жизни певицы Ани Лорак вызывают справедливую тревогу у ее поклонников. Семейная жизнь артистки дала трещину, которая, кажется, не стремится закрываться.

Нумеролог Ольга Перцева с помощью своего тайного знания увидела новую соперницу у Ани Лорак. Также она уверена, что певица шантажирует возлюбленного и оказывает на него давление.



Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна

Многие успели заметить, как преобразилась Елена Степаненко в последнее время. Однако существует опасение, что дело тут не в приливе энергии на фоне развода с Евгением Петросяном, а в страшной болезни.

У сторонников версии с болезнью Степаненко появилось подтверждение их правоты. Дело в том, что артистка регулярно отменяет свои выступления.

Трагедия на Рублевке: домработница отравила беременную Кравец

Рублевская миллионерша Алена Кравец стала жертвой собственной домработницы. Как утверждает красавица, прислуга регулярно подмешивала ей что-то в чай.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, девушки встретились в студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". В эфире Кравец обвинила домработницу в том, что из-за нее потеряла ребенка.

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