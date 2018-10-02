Родные делят шикарное наследство Карцева

Роман Карцев хотя и давал в конце жизни всего по два концерта в месяц, но на бедность не жаловался. У него было несколько квартир, загородный дом. И все – дорогое.

К 70-летию Карцева власти Одессы сделали ему царский подарок – он получил ключи от двухкомнатной квартиры в новеньком элитном доме на Французском бульваре. На первых двух этажах – отделение банка и офисы. А выше идет дорогое жилье. Так, двушка Карцева общей площадью 89 квадратных метров стоила около 160 тысяч долларов. А поскольку артисту за подарок пришлось бы заплатить немалый налог, народные избранники решили продать артисту жилье за символическую цену – 1 гривну 20 копеек.

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"Одесса – это все! Море, воздух, солнце. Даст бог, ремонт сделаем в новой квартире и будем семьей там отдыхать. Я был ошарашен таким подарком. Это Михаил Жванецкий за меня похлопотал", – хвастался Карцев.

Что же касается Москвы, в которой Карцев прожил 40 лет, то здесь он так и не стал своим, хотя имел хорошую квартиру в центре. "В Москве я по-прежнему отношу себя к категории "понаехали тут", – не раз отмечал он. – Москва мне нравится. Если бы не пробки…"

Был у него и дом в Подмосковье. "Сейчас живу за городом, а чтоб попасть в студию "Останкино", доезжаю до ближайшей от меня станции метро – "Жулебино", бросаю машину. И спускаюсь в подземку. Потом меня встречают и везут в телецентр", – объяснял артист. Три года назад он попросил программу "Идеальный ремонт" полностью изменить гостиную и кухню. "Там был торжественный стиль в духе 90-х – он утомил хозяев, – рассказали создатели передачи. – Поэтому мы решили оформить помещения в стиле минимализма, но с несколькими яркими акцентами. А еще жена Романа Карцева всегда мечтала о мойке у окна – мы исполнили эту мечту. А также оборудовали кухню встроенной техникой и сделали новый камин". Стоимость такого дома, как говорят риелторы, оценивается в 80 миллионов рублей.



Наследникам артиста – вдове, дочери и сыну – до истечения полугода со дня смерти актера надо будет вступить в наследство и поделить, кому что достанется. По закону жена имеет право на половину всего имущества, а остальная половина делится между оставшимися наследниками.