Брошенный Меган Маркл муж нашел новую любовь

Экс-супруг герцогини Сассекской Меган Маркл 41-летний режиссер Тревор Энгельсон женился. Невеста оказалась с приданным: ее отец – известный банкир.



Возлюбленной режиссера стала 32-летняя Трейси Курланд. Она диетолог, дочь Стэнфорда Курланда, чье состояние насчитывает более 200 миллионов долларов.

Церемония была закрытой, она состоялась в субботу в Южной Калифорнии, в небольшом городке Хидден-Хиллс. На празднике присутствовали только близкие и друзья пары. О бракосочетании стало известно после того, как Тревор опубликовал в Instagram снимок с торжества. "Самый счастливый парень, которого я знаю. Приготовьтесь к вечеринке!" – написал режиссер в комментариях.

Напомним, Маркл и Энгельсон начали встречаться в 2004 году. Спустя семь лет они официально зарегистрировали отношения. Свадьбу сыграли на Ямайке, в отеле Jamaica Inn в Очо-Риосе. Об этом сообщает Daily Mail.

"На церемонию было приглашено более 100 ближайших родственников и друзей, которые четыре дня наслаждались местным пивом, ромом и отдыхом на пляже с белым песком", – сообщил тогда инсайдер журналистам.

В 2013-м супруги решили развестись, сославшись на "непримиримые разногласия". На вторую годовщину свадьбы Меган отправила мужу конверт с обручальным кольцом внутри. Режиссера очень обидела выходка Маркл. Мужчина до сих пор не простил бывшую возлюбленную, он не хочет слышать даже упоминания о ней.

Энгельсон и Курланд начали встречаться в ноябре 2017 года. Примечательно, что режиссер сделал предложение возлюбленной через две недели после того, как Маркл стала женой британского принца Гарри.