Билан и Фомин испугали стариков с телеканала "Россия"

Итог схватки не стал неожиданностью. Ребрендинг первой кнопки сделал свое дело.

Tempus spargendi lapides et tempus eos colligendi... Время разбрасывать камни и время их собирать. Это библейское выражение как нельзя точнее описывает итоги того, как россияне смотрели телевизор в новогоднюю ночь.

Первый канал услышал чаяния народа и провел серьезный ребрендинг эфира. Никакой набившей оскомину "Иронии судьбы", никаких бокалов с лимонадом у открывающих под фонограмму рот артистов в украшенном гирляндами пыльном павильоне "Мосфильма".

Съемки новогоднего огонька Первый вел на столичных улицах, поэтому в кадре были Красная площадь, крыльцо Большого театра, ЦУМ, Москва-река, парк Горького, парк "Музеон", парк "Зарядье", каток на ВДНХ, Чистые пруды, Тверской бульвар... Большинство артистов, участвовавших в нем, выбрали почти полтора миллиона телезрителей путем голосования в социальной сети "Одноклассники". В итоге пели Денис Майданов, Денис Клявер, Алексей Воробьев, Ани Лорак, Светлана Лобода, Митя Фомин и группа "Грибы".

Судя по данным телеизмерений, обновленный новогодний эфир Первого позволил ему выиграть конкуренцию за зрителя в течение всего дня 31 декабря по всем возрастным сегментам аудитории до 60 лет, начиная с самой младшей (4-17, 18-34 и 35-59 лет). А "Голубой огонек на Шаболовке" на "России", который каждый год снимается по неизменному сценарию, с одними артистами и повторяющимися шутками про Трампа, Меркель, нефть и санкции, смотрели, как говорят цифры, в основном пенсионеры – 24,9% против 16,2% аналогичной возрастной аудитории на Первом. И рейтинг у Первого канала стал сразу на два пункта выше, чем у конкурентов. Победила, как говорится, молодость.

Напомним, что в интернете сразу после новогоднего эфира появилась петиция в адрес руководства "России" с требованием прекратить издеваться над зрителями. "Вы из года в год вообще никак не меняете свою новогоднюю сетку. В Вашем новогоднем эфире мелькают одни и те же лица, одни и те же образы и шутки. Такое впечатление, что Басков и Киркоров стали Вашей визитной карточкой, что Вы застыли где-то в далеком прошлом и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хотите никак меняться. Пришло время сменить формат и на Вашем канале!" – справедливо отметил автор петиции член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Именно он в прошлом году поднял волну против однообразия новогоднего эфира на Первом канале. И добился успеха.

