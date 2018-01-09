Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал

Алексей Панин решил поставить точку в своих долгих разборках с Максимом Галкиным. Для этого скандально известный актер опубликовал пост с мудрым изречением.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин опубликовал собственную фотографию, под которой значится такой текст: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. А пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью". В подписи к своему посту скандально известный актер прояснил ситуацию, не забыв упомянуть своего оппонента, юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина.

"Жаль что я только сейчас узнал эту Китайскую пословицу. Надо было давно выложить этот пост и не тратить свои силы на ответы убогому Галкину, хейтерам и прочему, всевозможному сброду💎 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Панин. Примечательно, что по какой-то причине Алексей отключил возможность комментирования данной публикации.

Отметим, что конфликту на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным уже несколько месяцев. Напомним, случился он после того, как юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Ранее в Сети появились ролики, в которых похожий на Алексея Панина человек занимался сексом с собакой. Обидевшись на Галкина, актер обратился к нему со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!"

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Янв 8, 2018 at 12:49 PST

В недавнем интервью Алексей Панин подчеркивал свою бисексуальность. "Люди бисексуальны. Я бисексуал. А многие из нас даже постесняются вслух сказать о своих фантазиях, желаниях, потому что общество так привыкло, потому что есть как бы общепринятые моральные рамки. Господа! Давайте не делать друг другу плохо, давайте воспитывать своих детей хорошо, а мы, взрослые люди, будем делать то, что нам хочется. Я вообще в плане секса вот никого осуждать никогда в жизни не хочу и не буду", – заявил он.